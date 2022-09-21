История Кирико представлена в новом трейлере Overwatch 2

Blizzard рассказала подробности о будущем герое поддержки Overwatch 2. Мы уже давно знаем о существовании Кирико, но теперь нам представили историю её происхождения и показали уникальные боевые способности легенды.
Кирико в роли героя поддержки способна карабкаться по стенам, отправлять в одиночную цель поток исцеляющих талисманов, мгновенно переноситься к союзнику (в том числе через стены и преграды) и устанавливать колокол, которые снимает негативные эффекты и даёт временную неуязвимость к урону.
Атакующее умение у Кирико связано с метательными снарядами, которые наносят повышенный критический урон. А суперспособность «Рывок кицунэ» отправляет призрачного лиса, на пути которого у союзников повышается скорость атаки и передвижения и сокращается время восстановления способностей.
С выходом Overwatch 2 мгновенный доступ к Кирико получат владельцы Overwatch и покупатели набора «Пост наблюдения» или премиум-версии боевого пропуска первого или второго сезона. Всем остальным придётся для этого добраться до 55 ступени бесплатной версии боевого пропуска.