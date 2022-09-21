В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
4 часа назад

Создатели Overwatch 2 рассказали всё о Кирико

Игромания.руиещё 2

Blizzard рассказала подробности о будущем герое поддержки Overwatch 2. Мы уже давно знаем о существовании Кирико, но теперь нам представили историю её происхождения и показали уникальные боевые способности легенды.

История Кирико представлена в новом трейлере Overwatch 2
Фото: Игромания.руИгромания.ру
Кирико родилась и выросла в Японии, в Канедзаке, и её бабушка была целительницей, а мать — воительницей. Обе хотели, чтобы девочка последовала по их пути, однако Кирико создала собственный: ниндзя-лекаря, сочетающего традиции и инновации.

Кирико в роли героя поддержки способна карабкаться по стенам, отправлять в одиночную цель поток исцеляющих талисманов, мгновенно переноситься к союзнику (в том числе через стены и преграды) и устанавливать колокол, которые снимает негативные эффекты и даёт временную неуязвимость к урону.

Атакующее умение у Кирико связано с метательными снарядами, которые наносят повышенный критический урон. А суперспособность «Рывок кицунэ» отправляет призрачного лиса, на пути которого у союзников повышается скорость атаки и передвижения и сокращается время восстановления способностей.

С выходом Overwatch 2 мгновенный доступ к Кирико получат владельцы Overwatch и покупатели набора «Пост наблюдения» или премиум-версии боевого пропуска первого или второго сезона. Всем остальным придётся для этого добраться до 55 ступени бесплатной версии боевого пропуска.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители