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2 часа назад

В Cyberpunk 2077 улучшат трассировку лучей для RTX 4080 и RTX 4090

Чемпионат.com

Очередным сюрпризом на осенней презентации NVIDIA стал анонс нового режима трассировки лучей для Cyberpunk 2077. Он получил название Overdrive Mode и будет использовать технологию RTX Direct Illumination, с помощью которой все тени и отражения в ролевом экшене станут ещё детализированнее.

В Cyberpunk 2077 улучшат трассировку лучей для RTX 4080 и RTX 4090
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
Как рассказали инженеры NVIDIA, в режиме Overdrive Mode отражения с трассировкой лучей будут рендериться в полном разрешении, а непрямой рейтрейсинг будет отражаться по несколько раз. Именно это и повысит детализацию вышеупомянутых эффектов на видеокартах 4000-й серии.

Помимо Overdrive Mode, в Cyberpunk 2077 также появится поддержка технологии DLSS 3.0. С её помощью средняя частота кадров вырастает в разы без потери качества картинки. Обновление с поддержкой Overdrive Mode и DLSS 3.0 выйдет в ближайшее время, точной даты релиза разработчики пока не называют.

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