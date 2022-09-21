В Cyberpunk 2077 улучшат трассировку лучей для RTX 4080 и RTX 4090

Как рассказали инженеры NVIDIA, в режиме Overdrive Mode отражения с трассировкой лучей будут рендериться в полном разрешении, а непрямой рейтрейсинг будет отражаться по несколько раз. Именно это и повысит детализацию вышеупомянутых эффектов на видеокартах 4000-й серии.