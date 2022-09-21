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2 часа назад

DLSS&nbsp;3 и новый рейтрейсинг — Nvidia улучшит Cyberpunk 2077 и A Plague Tale: Requiem

Игромания.руиещё 2

Nvidia представила несколько роликов, с демонстрацией своих новых технологий, DLSS 3 и улучшенной трассировки лучей, в ряде популярных игр. Невероятная графика ждёт фанатов Cyberpunk 2077. В игре появится режим Overdrive Mode с технологией RTX Direct Illumination, которая обеспечит более реалистичное освещение и тени, а также поддержка DLSS 3, увеличивающая производительность в 4 раза. Грядущая A Plague Tale: Requiem, релиз которой состоится 18 октября, также преобразится за счёт DLSS 3 и трассировки лучей. Поддержка DLSS 3 появится и в симуляторе полётов Microsoft Flight Simulator. Первый эксклюзивный взгляд на улучшенную игру представлен в ролике ниже. DLSS 3 должны получить более 35 игр и приложений — список, в котором также оказались Atomic Heart, Black Myth: Wukong, Dying Light 2 Stay Human, Hogwarts Legacy, Mount & Blade II: Bannerlord, «Ведьмак 3: Дикая Охота», можно посмотреть на сайте компании. Напомним, что ранее Nvidia провела презентацию GeForce Beyond, в рамках которой представила новые модели передовых видеокарт и ремастер культовой головоломки Portal.

NVIDIA представила ИИ-инструментарий для ремастеров старых игр
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com
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