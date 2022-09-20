NVIDIA анонсировала DLSS 3.0. Игры работают в четыре раза лучше

Первый громкий анонс NVIDIA — DLSS версии 3.0. Рост производительности — до четырёх раз. Показали на примере Сyberpunk 2077 с трассировкой лучей, которая без DLSS показывала около 25 FPS, а с DLSS 3.0 — почти 100 FPS.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Судя по всему, DLSS 3.0 станет эксклюзивом нового поколения видеокарт — серии RTX 4000 на базе архитектуры ADA. По крайней мере, воспользоваться всеми особенностями новой версии масштабирования смогут только владельцы новых видеокарт.

Запуск DLSS 3.0 состоится 12 октября вместе с релизом RTX 4090. Заявлена поддержка уже 37 игр: