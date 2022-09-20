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3 часа назад

NVIDIA анонсировала DLSS 3.0. Игры работают в четыре раза лучше

Чемпионат.com

Первый громкий анонс NVIDIA — DLSS версии 3.0. Рост производительности — до четырёх раз. Показали на примере Сyberpunk 2077 с трассировкой лучей, которая без DLSS показывала около 25 FPS, а с DLSS 3.0 — почти 100 FPS.

NVIDIA анонсировала DLSS 3.0. Игры работают в четыре раза лучше
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Судя по всему, DLSS 3.0 станет эксклюзивом нового поколения видеокарт — серии RTX 4000 на базе архитектуры ADA. По крайней мере, воспользоваться всеми особенностями новой версии масштабирования смогут только владельцы новых видеокарт.

Запуск DLSS 3.0 состоится 12 октября вместе с релизом RTX 4090. Заявлена поддержка уже 37 игр:

Добавить поддержку DLSS 3.0 в игры с поддержкой DLSS 2.0 — легко. На презентации показали ещё несколько примеров — вот, например, Microsoft Flight Simulator с DLSS 3.0.

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