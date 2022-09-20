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19 минут назад

«За две недели до выхода игра была сломана». Как выпускали Assassin's Creed 2

Чемпионат.com

Один из ведущих разработчиков Assassin's Creed Чарльз Рэндалл поделился историей невероятно тяжёлой разработки Assassin's Creed 2. По его словам, уже культовая вторая часть вообще не работала ещё за две недели до того, как отправиться в печать. Кат-сцены тормозили, музыка проигрывалась невпопад, половина скриптов вела себя не так, как было задумано. Анимации также сбоили и превращали персонажей в нечто ужасное.

«За две недели до выхода игра была сломана». Как выпускали Assassin's Creed 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Всё, что связано с анимацией, за две недели до выхода выглядело ужасно и сломано. Вы не могли поиграть и 30 секунд, не увидев, как персонаж поворачивается в духе экзорциста, или смотрит в неправильном направлении. Также не работали звук и музыка.

Однако всё изменилось буквально за те самые две недели: Рэндалл прошёл игру в последние выходные перед выходом в печать и ощутил, что игра по-настоящему заработала.

Но потом случились те самые две недели. Я прошёл её в последние выходные. AC 2 сразу же стала моим фаворитом на все времена. Это было незабываемо. Это было безупречно. Все запчасти работали как одно целое. Всего лишь. Две. Недели.

Судя по всему, своей истории Рэндалл затронул тему недавнего слива GTA 6. Многие игроки отмечали, что прототип проекта выглядит уж очень сырым, однако многие игры начинают по-настоящему работать лишь в самом конце разработки.

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