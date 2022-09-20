«За две недели до выхода игра была сломана». Как выпускали Assassin's Creed 2

Один из ведущих разработчиков Assassin's Creed Чарльз Рэндалл поделился историей невероятно тяжёлой разработки Assassin's Creed 2. По его словам, уже культовая вторая часть вообще не работала ещё за две недели до того, как отправиться в печать. Кат-сцены тормозили, музыка проигрывалась невпопад, половина скриптов вела себя не так, как было задумано. Анимации также сбоили и превращали персонажей в нечто ужасное.