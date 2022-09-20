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1 час назад

Team Unique распустила состав по Dota 2 через два месяца после подписания

Чемпионат.com

Российский клуб Team Unique принял решение попрощаться с составом по дисциплине Dota 2 после неудачного выступления на квалификации к The International 2022.

Team Unique распустила состав по Dota 2 после неудачного выступления
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Организация поблагодарила игроков за проделанную работу, а также пожелала ребятам «найти свой новый дом и достичь тех высот, которые они сами себе пожелают». Состав Unique продолжит выступление на турнирах под прежним тегом No Sorry.

Состав No Sorry по Dota 2:

  • Кыялбек dream Тайиров;
  • Виталий Mannik Брезгин;
  • Александр Cloud Захаров;
  • Глеб y0nd Важнов;
  • Владислав BLACKARXANGEL Иващенко.

Unique подписала микс No Sorry в июле этого года. Команда дважды заняла четвёртое место на онлайн-турнире Dota 2 Champions League, а на отборочных к TI11 провела лишь одну встречу, вылетев после первого раунда нижней сетки.

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