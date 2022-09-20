Team Unique распустила состав по Dota 2 после неудачного выступления

Российский клуб Team Unique принял решение попрощаться с составом по дисциплине Dota 2 после неудачного выступления на квалификации к The International 2022.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Организация поблагодарила игроков за проделанную работу, а также пожелала ребятам «найти свой новый дом и достичь тех высот, которые они сами себе пожелают». Состав Unique продолжит выступление на турнирах под прежним тегом No Sorry.

Состав No Sorry по Dota 2:

Кыялбек dream Тайиров;

Виталий Mannik Брезгин;

Александр Cloud Захаров;

Глеб y0nd Важнов;

Владислав BLACKARXANGEL Иващенко.