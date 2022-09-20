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1 час назад

Новый инсайдер, сливший Assassin's Creed, оказался нарушающим эмбарго блогером

Чемпионат.com

Популярный австралийский блогер Дэн Аллен оказался в центре скандала. Выяснилось, что именно он скрывался под ником TheRealInsider в «Твиттере» и рассказывал об ещё неанонсированных играх задолго до анонса. Например, он впервые сообщил о Assassin's Creed Mirage. Свои инсайды он получал от разработчиков, которые присылали ему конфиденциальную информацию под строгим запретом её распространять.

Инсайдер, сливший Assassin's Creed, случайно раскрыл свою личность
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Интересно, что поймали блогера из-за его же ошибки: под вопросом одного из фанатов он случайно ответил со своего основного профиля, а не с помощью учетной записи TheRealInsider. Сперва Аллен отрицал все обвинения, однако сегодня он выпустил пост с извинениями как перед игроками, так и перед издательствами. Последние прямо сейчас могут подать на него в суд, однако на момент публикации заметки серьёзных мер к нему предпринято не было.

Сразу после признания блогер удалил аккаунт TheRealInsider, а также свой основной профиль из «Твиттера».

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