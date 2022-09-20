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8 минут назад

Мал, да удал: Intel представила игровой мини-компьютер со своей видеокартой

Ferra.ru

Intel представила новый мини-ПК NUC для энтузиастов, оснащённый собственными процессором и видеокартой компании.

Мал, да удал: Intel представила игровой мини-компьютер
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Официально он называется Intel NUC 12 Enthusiast Mini PC, но его проще найти по имени «Serpent Canyon». В мини-ПК установлен процессор Intel Core i7-12700H, а также графический процессор Intel Arc A770M . У CPU базовый TDP составляет 45 Вт (115 Вт при максимальной мощности). У него шесть производительных ядер и восемь эффективных. Работают на турбо-частоте до 4,7 ГГц, есть 24 МБ кэш-памяти L3.

У видеокарты Arc A770M 32 ядра Xe и 32 блока трассировки лучей, а также 16 ГБ видеопамяти (GDDR6). На данный момент это лучший мобильный графический процессор Intel. Serpent Canyon выпускается в двух вариантах: либо с 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и 1 ТБ SSD, либо вы можете сами выбрать комплектацию.

Мини-ПК будет доступен в конце этого месяца по цене от $1180.

Игры,Intel,
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