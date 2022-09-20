Мал, да удал: Intel представила игровой мини-компьютер

Intel представила новый мини-ПК NUC для энтузиастов, оснащённый собственными процессором и видеокартой компании.
Официально он называется Intel NUC 12 Enthusiast Mini PC, но его проще найти по имени «Serpent Canyon». В мини-ПК установлен процессор Intel Core i7-12700H, а также графический процессор Intel Arc A770M . У CPU базовый TDP составляет 45 Вт (115 Вт при максимальной мощности). У него шесть производительных ядер и восемь эффективных. Работают на турбо-частоте до 4,7 ГГц, есть 24 МБ кэш-памяти L3.
У видеокарты Arc A770M 32 ядра Xe и 32 блока трассировки лучей, а также 16 ГБ видеопамяти (GDDR6). На данный момент это лучший мобильный графический процессор Intel. Serpent Canyon выпускается в двух вариантах: либо с 16 ГБ оперативной памяти DDR4 и 1 ТБ SSD, либо вы можете сами выбрать комплектацию.
Мини-ПК будет доступен в конце этого месяца по цене от $1180.