Мал, да удал: Intel представила игровой мини-компьютер

Официально он называется Intel NUC 12 Enthusiast Mini PC, но его проще найти по имени «Serpent Canyon». В мини-ПК установлен процессор Intel Core i7-12700H, а также графический процессор Intel Arc A770M . У CPU базовый TDP составляет 45 Вт (115 Вт при максимальной мощности). У него шесть производительных ядер и восемь эффективных. Работают на турбо-частоте до 4,7 ГГц, есть 24 МБ кэш-памяти L3.