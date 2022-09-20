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3 часа назад

С российской Virtus.pro сняли все санкции — клуб вернул себе титульное имя

Чемпионат.comиещё 1

Российский киберспортивный клуб Virtus.pro больше не будет использовать нейтральное название Outsiders. Об этом представители пресс-службы организации сообщили журналистам.

С российской Virtus.pro сняли санкции — клуб вернул себе титульное имя
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Составы VP по Dota 2, CS:GO и ряду других дисциплин из-за санкций турнирных операторов с февраля 2022 года выступали без оригинального названия, логотипа и нашивок спонсоров на форме. Судя по всему, ситуацию изменили кадровые перестановки — 16 сентября новым инвестором и руководителем Virtus.pro стал Арам Караманукян.

Новому инвестору принадлежит только торговая марка Virtus.pro. Соответственно, во всех дисциплинах наши составы могут и будут выступать исключительно под тегом Virtus.pro.

На официальном сайте Dota 2 название российской команды сегодня ночью уже изменили с Outsiders обратно на Virtus.pro. Другие турнирные операторы и разработчики игр пока никаких заявлений по этому поводу не делали.

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