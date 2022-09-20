Фанаты FIFA 23 высмеяли Гарри Магуайра за медлительность в игре

Недавно EA опубликовала базу данных FIFA 23 , и геймеры начали изучать характеристики своих любимых футболистов. Один из фанатов спортсима обратил внимание на рейтинги футболистов « Манчестер Юнайтед ». Оказалось, что скорость центрального защитника Гарри Магуайра оказалась ниже вратаря Давида де Хеа — 48 баллов против 51.

Фанаты тут же начали высмеивать английского футболиста, который действительно не славится высокой скоростью в реальной жизни. Но если даже EA Sports решает дать вратарю более высокий показатель разгона, то это о чём-то да говорит. При этом у новичка «МЮ» Лисандро Мартинеса скорость составляет 72, а Рафаэль Варан и вовсе может похвастаться 81 баллом.