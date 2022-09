Не только GTA 6: самые громкие игровые утечки в истории

На выходных в Сеть попали кадры из ранней версии Grand Theft Auto 6 — журналисты и аналитики уже называют этот инцидент одной из крупнейших утечек за всю историю игровой индустрии. Впрочем, это далеко не первый и не последний раз, когда важные детали о готовящихся к релизу проектах просачиваются в Интернет. Мы собрали самые громкие утечки последних лет: от черной полосы Assassin's Creed до скандала с продолжением The Last of Us.

Брелок, сливший существование Assassin’s Creed Odyssey

Многие утечки чаще всего случаются из-за того, что в Сеть раньше времени попадает какой-либо контент: например, геймплейные ролики, трейлеры или концепнт-арты. Однако анонс Assassin’s Creed Odyssey перестал быть сюрпризом по совсем другой причине — из-за лицензированного брелока для ключей. Магазины получили игровой мерч до того, как разработчики официально представили проект, и несколько сотрудников анонимно отправили фотографии журналистам.

Pokemon Let’s Go и первое апреля

Слив информации о еще не вышедшей игре всегда чреват большими рисками, так что почему бы не обезопасить тебя, выдав эксклюзив за первоапрельскую шутку? Именно в этот день в 2018 году на имиджборде 4chan появился скриншот Pokemon Let’s Go, но тогда посетители форума незамедлительно признали его фейковым. Правда вскрылась только полгода спустя, когда игра наконец вышла.

Утечка из канадского филиала Walmart

Прямо перед началом конференции Е3 2018 канадское отделение сети Walmart подгрузило в каталог товаров временные заглушки для нескольких игр. Некоторые из них, такие как NBA 2K19, Assassin’s Creed Odyssey и The Division 2, ни для кого не стали сюрпризом, но в список новинок также попали официально не представленные проекты. Например, Forza Horizon 4 (ошибочно подписанную на сайте как Horizon 5), LEGO DC Supervillains, Rage 2 и Borderlands 3.

Концовка StarCraft II: Heart of the Swarm просочилась в Сеть на два года раньше срока

Интернет-утечки случаются постоянно. Как только ревью-копии игры попадают в руки журналистов или на полки магазинов, нарушающих эмбарго, вероятность слива повышается — но обычно это происходит в канун релиза. Полная версия кинематографического ролика из финала StarCraft II: Heart of the Swarm попала в Интернет аж за два года до выхода дополнения. Впрочем, Blizzard сполна отплатила злоумышленникам крайне изощренным способом: она просто не стала менять сюжет.

Smash Bros. и ESRB

Nintendo — одна из самых скрытных компаний на игровом рынке, но даже она не всегда способна держать всю информацию под контролем. В 2014 году, когда студия подогревала интерес публики к новой части Smash Bros., кто-то выложил в сеть видео, где впервые засветились новые персонажи: темный Пит и дуэт собаки и утки из Duck Hunt. Самая популярное объяснение этой утечки в том, что неизвестный получил в свое распоряжение материалы, поданные разработчиками в комиссию ESRB для присвоения игре возрастного рейтинга. Nintendo никак не прокомментировала инцидент, однако студия быстро удаляла копии слитых видео из свободного доступа. Похожая участь постигла и Super Smash Bros. Ultimate для Switch — некоторые копии игры попали в продажу за две недели до даты релиза.

Assassin’s Creed Unity и самолет

Многие фейковые утечки происходят якобы благодаря случайной встрече с одним из разработчиков, который необъяснимо жаждет выложить какому-то незнакомцу эксклюзивные подробности о секретном проекте. Смешно, но, если говорить об Assassin’s Creed Unity, то так оно и получилось на самом деле. Пользователь форума NeoGAF поделился сомнительной историей о том, что, во время рейса на самолете, рядом с ним сидел сотрудник Ubisoft, радостно раскрывший горячие детали о следующей игре серии. Конечно же, никто не поверил столь нелепой сказке… Пока две недели спустя эта информация не подтвердилась слитыми скриншотами.

Сценарий Fallout 4

В конце 2013 года будущее франшизы Fallout было объято завесой тайны. Согласно тогдашней утке, события Fallout 4 должны были проходить в Бостоне, но в остальном информация не соответствовала действительности. Однако вскоре анонимный источник прислал изданию Kotaku ряд внутренних документов, в том числе сценарий некой игры под кодовым названием Project Institute — под этим именем, конечно же, скрывалась четвертая часть Fallout. Подробности о персонажах, сеттинге и даже содержание диалогов в начале игры были реальными. Никто до сих пор не знает, как источник смог заполучить эти бумаги.

Dishonored 2 и неудачная трансляция

Bethesda смогла бы продержать существование второй части Dishonored в секрете вплоть до официального анонса, если бы сотрудники студии вовремя отключили стрим. Во время репетиций пресс-конференции E3 2015 компания случайно начала трансляцию на Twitch как раз в тот момент, когда речь зашла о Dishonored 2. Хотя никто не назвал игру прямым текстом, ошибка издателя дала достаточно информации журналистам, чтобы раскрыть тайну раньше положенного срока.

Исходный код Half-life 2

Трейлеры, картинки и геймплей — это одно, но исходный код игры — совсем другое. Это важнейший компонент любого проекта, благодаря которому знающие люди могут извлечь из игры массу информации о механиках, процессе разработки, изменениях и других интересных деталях. Думаем, не нужно объяснять, почему Valve была крайне недовольна, когда в 2003 году немецкий хакер выкрал исходный код Half-Life 2 и выложил его в Сеть за пять месяцев до релиза. Позднее злоумышленник получил штраф в размере $250 млн. и два года исправительных работ.

Главный сюжетный твист The Last of Us: Part II