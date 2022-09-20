Astralis заменит звездного игрока k0nfig на RMR к мэйджору по CS:GO

Датский клуб Astralis сообщил о том, что будет вынужден использовать замену на предстоящем RMR-турнире к чемпионату мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Основной рифлер звёздного коллектива Кристиан k0nfig Винеке получил сложный перелом лодыжки и пропустит турнир. Его место в составе займёт Миккель MistR Томсен, с декабря 2020 года выступающий за академию Astralis.

Состав Astralis на Road to Rio 2022: European RMR A:

Лукас gla1ve Россандэр;

Андреас Xyp9x Хойслет;

Бенджамин blameF Бремер;

Асгер Farlig Йенсен;

Миккель MistR Томсен.