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3 часа назад

Astralis выступит на RMR к мэйджору по CS:GO с заменой — k0nfig сломал лодыжку

Чемпионат.com

Датский клуб Astralis сообщил о том, что будет вынужден использовать замену на предстоящем RMR-турнире к чемпионату мира IEM Rio Major 2022 по CS:GO.

Astralis заменит звездного игрока k0nfig на RMR к мэйджору по CS:GO
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Основной рифлер звёздного коллектива Кристиан k0nfig Винеке получил сложный перелом лодыжки и пропустит турнир. Его место в составе займёт Миккель MistR Томсен, с декабря 2020 года выступающий за академию Astralis.

Состав Astralis на Road to Rio 2022: European RMR A:

  • Лукас gla1ve Россандэр;
  • Андреас Xyp9x Хойслет;
  • Бенджамин blameF Бремер;
  • Асгер Farlig Йенсен;
  • Миккель MistR Томсен.

RMR-турнир к мэйджору по Counter-Strike: Global Offensive пройдёт с 4 по 9 октября на Мальте. Из 32 участвующих европейских команд 16 получат право выступить на чемпионате мира в Бразилии.

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