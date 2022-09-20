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3 часа назад

В PS Plus добавили возможность переключения региона для игр с PS1

Игромания.ру

В обновлённом PS Plus в Европе появилась возможность переключить регион и формат для игр с PS1, что влияет на частоту их работы.

В PS Plus добавили возможность переключения региона для игр с PS1
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Изначально проблема заключалась в том, что некоторые классические игры каталога с PS1 использовали европейский формат PAL, поддерживающий частоту 50 Гц, а не 60 Гц, как у NTSC. В результате, эти проекты работали на 20% медленнее нужного.

Подобный недостаток заметили в прошлом у Ape Escape, Everybody’s Golf, Jumping Flash, Kurushi, Wild Arms, Worms World Party и первой Syphon Filter. Sony попыталась исправить ситуацию, выпустив патч, который увеличивал частоту до 60 Гц — но при этом в играх появились визуальные «артефакты».

Игромания.ру

Сейчас же СМИ обратили внимание, что у добавленного недавно в каталог Syphon Filter 2 появилась возможность переключения региона с форматом, что как раз и должно повлиять на частоту обновления.

В прошлом Sony упоминала, что собирается добавить подобную опцию относительно большей части классических игр своей подписки, поэтому скоро она наверняка появится и у других проектов.

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