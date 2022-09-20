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4 часа назад

В новом ролике A Plague Tale: Requiem рассказали про алхимию

Игромания.ру

В новом ролике A Plague Tale: Requiem авторы мрачного приключения продемонстрировали алхимические умения главной героини Амиции.

В новом ролике A Plague Tale: Requiem рассказали про алхимию
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В её арсенале присутствуют различные смеси, знакомые ещё по Innocence — с их помощью можно поджечь отдельные места на локации, а при случае Амиция способна расширить площадь пожара, чтобы сильнее ранить врагов.

Кроме того, героиня может использовать смесь, которая привлекает целую толпу крыс — это требуется для решения различных загадок или атаки на противников. Полезными окажутся и вариации дымовых бомб, которые тушат факелы и другие источники света, что тоже привлекает грызунов.

Ещё дымовыми атаками можно ненадолго отвлекать своих преследователей. При этом своё вооружение героиня может создавать на станках, расположенных в игре. Релиз самой A Plague Tale: Requiem намечен на 18 октября для PS5, Xbox Series и PC.

Чуть ранее создатели проекта рассказали о стелсе и работе художников, создающих местный игровой мир.

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