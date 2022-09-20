Стримеры готовы к забастовке из-за трансляций азартных игр на Twitch

На Twitch грядёт очередной скандал — недавно выяснилось, что популярный стример Slicker занял кучу денег у коллег и родственников, а затем тратил их в казино во время прямых трансляций. При этом ведущий рассказывал друзьям, что у него большие денежные проблемы, до тех пор, пока его общий долг не достиг внушительных $ 100 тыс.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Как только о ситуации узнала общественность, многие популярные стримеры площадки вроде Pokimane и Mizkif призвали Twitch ужесточить правила трансляций азартных игр. Они считают, что стримы казино «подсаживают» людей на аналогичную трату денег, а не наоборот. Если площадка не прислушается к ведущим, то в конце 2022 года они планируют провести настоящую забастовку, позвав на неё десятки популярных создателей контента.