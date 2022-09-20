Bethesda добавит в Deathloop новое оружие, улучшения и кроссплей

Сегодня шутер Deathloop выходит в Game Pass — на PC и Xbox Series. Также Bethesda выпускает обновление Goldenloop, которое добавит в игру расширенную концовку, новое оружие, противника, новые улучшения способностей, кроссплей для PvP между всеми актуальными платформами и ряд других сюрпризов.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Кроме того, инсайдер под ником Klobrille опубликовал детали режимов графики на Xbox Series, которые пока выглядят следующим образом:

Xbox Series X

4К при 60 FPS — приоритет отдаётся частоте кадров;

4К при 60 FPS — приоритет отдаётся графике;

4К при 30 FPS с трассировкой лучей;

1080p при 120 FPS — с поддержку функции Variable Refresh Rate (VRR).

Xbox Series S

1080p при 60 FPS — приоритет отдаётся частоте кадров;

1080p при 60 FPS — приоритет отдаётся графике.

Напомним, что до сегодняшнего дня Deathloop была доступна только на PlayStation 5 и PC.