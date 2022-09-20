Bethesda добавит в Deathloop новое оружие, улучшения и кроссплей

Сегодня шутер Deathloop выходит в Game Pass — на PC и Xbox Series. Также Bethesda выпускает обновление Goldenloop, которое добавит в игру расширенную концовку, новое оружие, противника, новые улучшения способностей, кроссплей для PvP между всеми актуальными платформами и ряд других сюрпризов.
Кроме того, инсайдер под ником Klobrille опубликовал детали режимов графики на Xbox Series, которые пока выглядят следующим образом:
Xbox Series X
Xbox Series S
Напомним, что до сегодняшнего дня Deathloop была доступна только на PlayStation 5 и PC.