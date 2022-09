В PS Plus добавили 14 новых игр

Сегодня Sony пополнила каталог для подписчиков PS Plus Extra и Deluxe. Начиная с сегодняшнего дня в новом PS Plus станет на 14 игр больше.

Какими играми пополнились PS Plus Extra и Deluxe?

PS Plus Extra

А ещё в странах, где есть PS Plus Premium, стали доступны The Sly Collection, Sly Cooper: Thieves in Time и Bentley’s Hackpack с PS3 через облачный стриминг.