Размер файла God of War: Ragnarok на PS4 составил больше 90 ГБ

В сети появился пользовательский скриншот загрузки предзаказанной версии God of War: Ragnarok, на котором можно увидеть, что размер файла игры составляет 90,6 ГБ.
Предполагается, что на PS5 проект займёт меньше места, но конкретных данных по этому поводу пока что нет. Кроме того, на той же PS4 в представленном размере файла наверняка не учитывают дебютный патч, поэтому итоговый результат может отличаться.
Релиз God of War: Ragnarok состоится на PS4 и PS5 уже 9 ноября, на последнем State of Play продемонстрировали новый сюжетный трейлер, а ещё Sony анонсировала лимитированный DualSense в стиле игры.