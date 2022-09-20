В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+27° в 
USD 60.02EUR 60.05
Войти в почту
40 минут назад

Размер файла God of War: Ragnarok на PS4 составил больше 90 ГБ

Игромания.руиещё 2

В сети появился пользовательский скриншот загрузки предзаказанной версии God of War: Ragnarok, на котором можно увидеть, что размер файла игры составляет 90,6 ГБ.

Размер файла God of War: Ragnarok на PS4 составил больше 90 ГБ
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Предполагается, что на PS5 проект займёт меньше места, но конкретных данных по этому поводу пока что нет. Кроме того, на той же PS4 в представленном размере файла наверняка не учитывают дебютный патч, поэтому итоговый результат может отличаться.

Игромания.ру

Релиз God of War: Ragnarok состоится на PS4 и PS5 уже 9 ноября, на последнем State of Play продемонстрировали новый сюжетный трейлер, а ещё Sony анонсировала лимитированный DualSense в стиле игры.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители