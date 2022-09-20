Это мы ждем: все, что мы узнали из утечки GTA 6

Интернет гудит как никогда громко: на выходных в Сеть попал примерно час игрового процесса Grand Theft Auto 6, находящейся на ранней стадии разработки. Футаж, разбитый на почти сотню мелких клипов, показывает отдельные фрагменты игры и режим отладки, а также несколько локаций и диалогов между персонажами. Студия Rockstar подтвердила, что ролики действительно были записаны в ранней версии игры — портал PC Gamer собрал главные детали.

Фото: Rockstar Games Rockstar Games

Главных героев GTA 6 зовут Люсиа и Джейсон

Видео дня

Ранее в этом году начали ходить слухи, что, в шестой части GTA, впервые за всю историю серии, появится женщина-протагонист. Утечка подтверждает эту информацию: в слитых видеороликах появляются два главных героя — девушка Люсиа и мужчина Джейсон, которые совместно грабят закусочную. Другой фрагмент геймплея показывает, как игрок переключается между персонажами, пока те находятся в комнате отеля, причем переключение происходит моментально — в отличие от GTA 5, где камера взлетала в облака, прежде чем сфокусироваться на новом герое.

Предсказать возраст протагонистов пока сложно, но внешне они выглядят относительно молодыми. Скорее всего, им от 20 до 30 лет. Джейсон — белый, тогда как Люсиа может быть латиноамериканкой, хотя, опять же, пока об этом тяжело судить наверняка. Слитые кадры игрового процесса ничего не говорят о характерах героев, их предысториях и отношениях.

Местом действия GTA 6 станет Вайс-Сити

Еще подтвердился слух о том, что события GTA 6 происходят в старом добром Вайс-Сити из четвертой части. На одном фрагменте утекших в сеть видео можно заметить железнодорожный вагон с надписью Vice City Metro, так что вскоре мы отправимся в вымышленный аналог штата Флорида. Это нельзя назвать сюрпризом: серия регулярно использует знакомые локации из предыдущих игр, поэтому возвращение в Вайс-Сити всегда было лишь вопросом времени. Правда, утечка не раскрыла никакой информации о размерах мира или игровой карте: на видео засветился лишь маленький район города и его окрестности, в том числе морские.

Сюжет GTA 6 разворачивается не в 1980-1990 годах

На фоне возвращения в Вайс-Сити многие тут же выдвинули теорию, что игра вернется и к временному промежутку четвертой части, но на слитых кадрах геймплея мелькнули прохожие, державшие в руках смартфоны. Один из них вроде бы даже делал селфи. Конечно, смартфоны вряд ли можно назвать новейшим изобретением, но их присутствие в игре намекает, что события разворачиваются либо в настоящем, либо в совсем недалеком прошлом. Первый iPhone поступил в продажу в 2007 году, и телефоны в руках NPC больше похожи на него, чем на раскладушки или ранние модели мобильников.

Кроме того, в видео упоминаются несколько приложений, вроде социальной сети LifeInvader и WhazUp — пародии на WhatsApp. В то же время, интерфейс смартфона ни разу не попал в кадр, равно как и список других приложений. Кроме того, пока нет никаких подтверждений теории, что в GTA 6 появится какая-то игровая криптовалюта.

В GTA 6 могут быть новые стелс-механики