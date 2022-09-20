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2 часа назад

Сливший геймплей GTA VI хакер раскрыл дату релиза игры

Ferra.ru

Минувшее воскресенье навсегда останется в истории игровой индустрии. Именно в этот день в Сеть слили ранний билд GTA VI.

Сливший геймплей GTA VI хакер раскрыл дату релиза игры
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Учитывая, с какой секретностью разрабатывается проект, подобная утечка явно очень сильно ударила по Rockstar Games.

Но хакер, опубликовавший ролики с геймплеем новой GTA, видимо, решил не останавливаться на достигнутом. Он не только выложил видео и исходный код проекта, но также рассказал, когда стоит ждать его релиз.

Злоумышленник заявил, что ориентировочная дата выхода GTA VI — 2024 год. При этом во внутренних документах компании-разработчика нашлась информация о бюджете новинки. На разработку новой Grand Theft Auto будет потрачено 500 млрд долларов. Маркетинговые расходы составят дополнительные 100 млрд долларов.

Всё это делает следующую GTA самой дорогой игрой в истории индустрии. Но учитывая, что прошлая часть за первые сутки заработала 800 млрд долларов, вложенные в новинку деньги явно отобьются очень быстро.

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