Сливший геймплей GTA VI хакер раскрыл дату релиза игры

Минувшее воскресенье навсегда останется в истории игровой индустрии. Именно в этот день в Сеть слили ранний билд GTA VI.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Учитывая, с какой секретностью разрабатывается проект, подобная утечка явно очень сильно ударила по Rockstar Games.

Но хакер, опубликовавший ролики с геймплеем новой GTA, видимо, решил не останавливаться на достигнутом. Он не только выложил видео и исходный код проекта, но также рассказал, когда стоит ждать его релиз.

Злоумышленник заявил, что ориентировочная дата выхода GTA VI — 2024 год. При этом во внутренних документах компании-разработчика нашлась информация о бюджете новинки. На разработку новой Grand Theft Auto будет потрачено 500 млрд долларов. Маркетинговые расходы составят дополнительные 100 млрд долларов.