По вселенной Bloodborne не стоит ожидать новостей

Фанаты Bloodborne, кажется, одни из самых отчаянных в игровой индустрии. Проект вышел ещё в 2015 году и получил очень хорошие отзывы от геймеров и критиков. Экшен считают одним из лучших эксклюзивов Sony, но вот сама компания и FromSoftware, похоже, не спешат даже обновить игру для PS5.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Недавно инсайдер и журналист Джефф Грабб рассказал, что в данный момент по Bloodborne не делают вообще ничего, у FromSoftware просто нет времени заниматься экшеном, поскольку все силы студии брошены на поддержку Elden Ring.

В данный момент по Bloodborne ничего нет. Я думаю, потому что FromSoftware слишком занята Elden Ring. Sony могла бы отдать игру кому-нибудь ещё, но, как я понимаю, у неё слишком сложный код, в котором не разобраться без разработчиков.