Diablo IV получит закрытый бета-тест для персонажей максимального уровня

В скором времени Blizzard проведёт закрытое бета-тестирование контента Diablo IV для персонажей максимального уровня.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Участников будут отбирать на основе особого набора данных об игровом процессе. На своём сайте Blizzard опубликовала подробную инструкцию (доступно на русском) для потенциальных кандидатов. Рассылать приглашения будут до 18 ноября.

Закрытое бета-тестирование проведут на PC, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5 и PlayStation 4 — с межсетевой игрой и синхронизацией прогресса для всех платформ.

В рамках бета-теста персонажам максимального уровня будет доступен следующий контент: событие «Адский натиск» — отряды слуг Лилит становятся сильнее и многочисленнее, а убить их становится сложнее; подземелья на уровне сложности «Кошмар»; задания «Шёпот мертвецов»; специальные PvP-зоны «Поля Ненависти»; таблицы совершенствования — система роста для персонажей максимального уровня.