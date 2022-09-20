В сеть утекло более 90 геймплейных видео GTA 6

В результате беспрецедентной утечки в сети появилось более 90 видеороликов о разрабатываемой Grand Theft Auto VI.

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Хакер под ником teapotuberhacker разместил видео на форумах игры, а затем они распространились на YouTube и другие видеохостинги. Также появилась информация, что доступ к роликам получен напрямую с серверов Rockstar Games и сейчас взломщик планирует договориться с Take Two о сделке.

Что касается содержания видео, то они демонстрируют раннюю сборку игры с перестрелками, грабежами, вождением в открытом мире, разговорами с полной озвучкой и другим. Кадры, похоже, подтверждают недавний отчет Джейсона Шрайера из Bloomberg о том, что действие игры будет происходить в вымышленном Майами — возможно, Vice-City из лора GTA — и главным героем будет персонаж женского пола.

С самого начала не было никаких сомнений в подлинности видео — они были такого масштаба и детализации, что их было практически невозможно подделать. Впоследствии Шрайер написал в Twitter (запрещена в РФ), что источники Rockstar подтвердили ему, что утечка «ранних и незаконченных» кадров была реальной, и что этот сценарий был «кошмаром» для компании.