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1 час назад

Бывший глава PlayStation Studios теперь работает с китайской Tencent Games

Чемпионат.comиещё 1

Шон Лейден, бывший глава PlayStation Studios и американского подразделения Sony Computer Entertainment, сообщил в своём LinkedIn-профиле о начале сотрудничества с китайской Tencent Games. Он присоединился к компании в качестве стратегического советника.

Бывший глава PlayStation Studios начал сотрудничество с Tencent Games
Фото: Игромания.руИгромания.ру

«В этой новой роли я надеюсь консультировать, помогать и поддерживать команду Tencent в углублении её деятельности и обязательств в индустрии, которой я посвятил большую часть своей карьеры.

Мы переживаем эпохальный момент в играх и интерактивных развлечениях. Впереди много возможных путей, но лишь немногие из них можно назвать глубокими, расширяющими, инклюзивными, поучительными, вдохновляющими и/или устойчивыми. Я очень рад продолжить это путешествие открытий и благодарю Tencent за предоставленную возможность».

Напомним, что Лейден покинул Sony в 2019 году из-за усталости и профессионального выгорания. По его словам, ему надоела не столько PlayStation Studios, сколько сама индустрия в целом. В Sony он проработал 32 года.

На место Лейдена пришёл Герман Хульст, на тот момент глава Guerrilla Games.

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