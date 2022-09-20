Бывший глава PlayStation Studios начал сотрудничество с Tencent Games

Шон Лейден, бывший глава PlayStation Studios и американского подразделения Sony Computer Entertainment, сообщил в своём LinkedIn-профиле о начале сотрудничества с китайской Tencent Games. Он присоединился к компании в качестве стратегического советника.
«В этой новой роли я надеюсь консультировать, помогать и поддерживать команду Tencent в углублении её деятельности и обязательств в индустрии, которой я посвятил большую часть своей карьеры.
Мы переживаем эпохальный момент в играх и интерактивных развлечениях. Впереди много возможных путей, но лишь немногие из них можно назвать глубокими, расширяющими, инклюзивными, поучительными, вдохновляющими и/или устойчивыми. Я очень рад продолжить это путешествие открытий и благодарю Tencent за предоставленную возможность».
Напомним, что Лейден покинул Sony в 2019 году из-за усталости и профессионального выгорания. По его словам, ему надоела не столько PlayStation Studios, сколько сама индустрия в целом. В Sony он проработал 32 года.
На место Лейдена пришёл Герман Хульст, на тот момент глава Guerrilla Games.