Бывший глава PlayStation Studios начал сотрудничество с Tencent Games

Мы переживаем эпохальный момент в играх и интерактивных развлечениях. Впереди много возможных путей, но лишь немногие из них можно назвать глубокими, расширяющими, инклюзивными, поучительными, вдохновляющими и/или устойчивыми. Я очень рад продолжить это путешествие открытий и благодарю Tencent за предоставленную возможность».