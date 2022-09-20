Разработчики отреагировали на слив видео по GTA 6

Последние несколько дней весь интернет обсуждает слив роликов с геймплеем GTA 6. Разработчики из Rockstar решили не оставаться в стороне и прокомментировали одну из крупнейших утечек в игровой индустрии последних лет.

Фото: Скриншот Скриншот

Как оказалась, утечка действительно была, а на роликах показана ранняя версия геймплея GTA 6. Компания подтвердила утечку материалов, но отметила, что продолжит работу согласно планам.

Скриншот

Разработчики отметили, что сожалеют о том, что фанаты увидели кадры игры раньше официального анонса. В Rockstar отметили, что покажут игру фанатам, но когда состоится официальный анонс пока не сообщили.