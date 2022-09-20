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2 часа назад

Разработчики отреагировали на слив видео по GTA 6

Droidnews

Последние несколько дней весь интернет обсуждает слив роликов с геймплеем GTA 6. Разработчики из Rockstar решили не оставаться в стороне и прокомментировали одну из крупнейших утечек в игровой индустрии последних лет.

Разработчики отреагировали на слив видео по GTA 6
Фото: СкриншотСкриншот

Как оказалась, утечка действительно была, а на роликах показана ранняя версия геймплея GTA 6. Компания подтвердила утечку материалов, но отметила, что продолжит работу согласно планам.

Скриншот

Разработчики отметили, что сожалеют о том, что фанаты увидели кадры игры раньше официального анонса. В Rockstar отметили, что покажут игру фанатам, но когда состоится официальный анонс пока не сообщили.

Стоит отметить, что после утечки Rockstar активно чистит слитую информацию, в том числе и блокирует ролики с GTA 6 на YouTube. Известно, что в новой части будет два главных героя: женщина-латиноамериканка и белый мужчина. Действие игры будет разворачиваться в современном Вайс-Сити.

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