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1 час назад

В Dota 2 вернули название российской Virtus.pro. До этого она играла под нейтральным тегом

Чемпионат.com

На официальном сайте Dota 2 российская команда Virtus.pro теперь указана под оригинальным названием. Возможно, именно под ним клуб сможет принять участие в The International 2022.

В Dota 2 вернули название российской Virtus.pro
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ранее «медведи» были вынуждены выступать на турнирах по Dota 2 и CS:GO под нейтральным тегом Outsiders — организаторы крупнейших чемпионатов ввели санкции против российского клуба в феврале 2022 года.

Рядом с никами игроков в таблице лучших по рейтингу MMR также отображается «VP» вместо «Out». При этом разработчики Dota 2 не делали официальных заявлений.

В Dota 2 название команды также изменилось на оригинальное, хотя у команды до сих пор отображается старый логотип.

Пользователи предположили, что Valve приняла решение снять санкции с Virtus.pro — 16 сентября клуб вышел из состава российского холдинга ESforce, новым инвестором VP стал Арам Караманукян.

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