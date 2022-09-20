В Dota 2 вернули название российской Virtus.pro

На официальном сайте Dota 2 российская команда Virtus.pro теперь указана под оригинальным названием. Возможно, именно под ним клуб сможет принять участие в The International 2022.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Ранее «медведи» были вынуждены выступать на турнирах по Dota 2 и CS:GO под нейтральным тегом Outsiders — организаторы крупнейших чемпионатов ввели санкции против российского клуба в феврале 2022 года.

Рядом с никами игроков в таблице лучших по рейтингу MMR также отображается «VP» вместо «Out». При этом разработчики Dota 2 не делали официальных заявлений.

В Dota 2 название команды также изменилось на оригинальное, хотя у команды до сих пор отображается старый логотип.