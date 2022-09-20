«Возвращение на Остров Обезьян» вышло в Steam и на Nintendo Switch

То, что у руля новой части Monkey Island вновь оказались Гилберт и Гроссман, делает Return to Monkey Island как минимум достойной внимания. А то, что традиционный point-and-click формат, оставаясь практически неизменным несколько десятилетий спустя, по-прежнему востребован, красноречиво говорит о том, насколько вне времени всегда были их идеи и их миры.