«Возвращение на Остров Обезьян» вышло в Steam и на Nintendo Switch

В 1991 году вышла Monkey Island 2: LeChuck's Revenge, вторая и последняя из игр серии, созданная оригинальными разработчиками: Роном Гилбертом, Дейвом Гроссманом и Тимом Шейфером. И теперь, более тридцати лет спустя, мы можем узнать, чем закончилась история по версии её создателей.
В Steam и на Nintendo Switch состоялся релиз Return to Monkey Island, альтернативного продолжения оригинальной дилогии и одновременно финала приключений Гайбраша Трипвуда. Мы узнаем, удастся ли герою раскрыть тайну Острова Обезьян, и увидим, что стало с его соратниками и врагами.
В магазине Valve игра пока что получает сплошь положительные оценки. А средний балл критиков пока что составляет 88 по версии Metacritic.
Return to Monkey Island — это не грандиозное переосмысление жанра приключенческих point-and-click игр с точки зрения механики или повествования. Это, в буквальном смысле, возвращение. Игра сохраняет свою индивидуальность и стремится стать лучшей версией себя — успокаивающей, очаровательной игрой с великолепными персонажами и забавными эзотерическими головоломками.
То, что у руля новой части Monkey Island вновь оказались Гилберт и Гроссман, делает Return to Monkey Island как минимум достойной внимания. А то, что традиционный point-and-click формат, оставаясь практически неизменным несколько десятилетий спустя, по-прежнему востребован, красноречиво говорит о том, насколько вне времени всегда были их идеи и их миры.