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1 час назад

Источник: Sony выпустит новую PS5 со съёмным дисководом

Чемпионат.com

Известный инсайдер Том Хендерсон опубликовал новую порцию слухов на только что заработавшем сайте Insider Gaming. По его информации, Sony планирует выпустить новую PlayStation 5, главной особенностью которой станет съёмный дисковод.

Sony выпустит новую PS5 со съёмным дисководом
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Его можно будет вставить в PS5 через порт USB-C с задней стороны консоли. Знакомые с планами Sony источники утверждают, что компания планирует не нарушать аутентичность приставки, поэтому новая PlayStation 5 сохранит стиль предыдущих.

Если информация инсайдера верна, то PS5 со съёмным дисководом поступит в продажу приблизительно в сентябре 2024 года. Это произойдёт при условии, что корпорация не столкнётся с некоторыми особенностями внутренней архитектуры и наладит производство новых консолей в срок.

Игры,Том Хендерсон,
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