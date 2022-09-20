Sony выпустит новую PS5 со съёмным дисководом

Известный инсайдер Том Хендерсон опубликовал новую порцию слухов на только что заработавшем сайте Insider Gaming. По его информации, Sony планирует выпустить новую PlayStation 5, главной особенностью которой станет съёмный дисковод.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Его можно будет вставить в PS5 через порт USB-C с задней стороны консоли. Знакомые с планами Sony источники утверждают, что компания планирует не нарушать аутентичность приставки, поэтому новая PlayStation 5 сохранит стиль предыдущих.