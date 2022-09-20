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2 часа назад

У хакера, слившего GTA 6, большие неприятности — его будет искать ФБР

Cq.ruиещё 1

Взлом Rockstar Games, приведший к утечке кадров из ранней версии GTA 6 , привлек к себе внимание органов правопорядка — хакера будут разыскивать сотрудники Федерального бюро расследований США.

ФБР подключится к поиску хакера, слившего геймплей GTA 6
Фото: Cq.ruCq.ru

В Uber считают, что атаку на Rockstar мог совершить тот же человек, который ранее получил доступ к внутренней сети их компании. По некоторым данным , это может быть 16-летний хакер из Великобритании, состоящий в группировке Lapsus$.

Владельцы известного приложения для поиска такси тесно сотрудничают с ФБР и обмениваются информацией с Rockstar. На хакерском форуме Breached также отметили , что тот же взломщик может стоять за атаками на базы данных Microsoft и NVIDIA. Заглавное фото: wall.alphacoders.com

Игры,Microsoft,ФБР,
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