ФБР подключится к поиску хакера, слившего геймплей GTA 6

Взлом Rockstar Games, приведший к утечке кадров из ранней версии GTA 6 , привлек к себе внимание органов правопорядка — хакера будут разыскивать сотрудники Федерального бюро расследований США.
В Uber считают, что атаку на Rockstar мог совершить тот же человек, который ранее получил доступ к внутренней сети их компании. По некоторым данным , это может быть 16-летний хакер из Великобритании, состоящий в группировке Lapsus$.
Владельцы известного приложения для поиска такси тесно сотрудничают с ФБР и обмениваются информацией с Rockstar. На хакерском форуме Breached также отметили , что тот же взломщик может стоять за атаками на базы данных Microsoft и NVIDIA. Заглавное фото: wall.alphacoders.com