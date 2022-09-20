ФБР подключится к поиску хакера, слившего геймплей GTA 6

Взлом Rockstar Games, приведший к утечке кадров из ранней версии GTA 6 , привлек к себе внимание органов правопорядка — хакера будут разыскивать сотрудники Федерального бюро расследований США.

Фото: Cq.ru Cq.ru

В Uber считают, что атаку на Rockstar мог совершить тот же человек, который ранее получил доступ к внутренней сети их компании. По некоторым данным , это может быть 16-летний хакер из Великобритании, состоящий в группировке Lapsus$.