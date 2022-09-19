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2 часа назад

«Мы крайне разочарованы». Rockstar — об утечке GTA 6

Чемпионат.comиещё 2

Rockstar Games публично прокомментировала вчерашнюю утечку ранних кадров Grand Theft Auto 6. Компания подтвердила, что кто-то смог вторгнуться в корпоративную сеть и вытянуть данные.

«Мы крайне разочарованы». Rockstar — об утечке GTA 6
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Утёкшие кадры с GTA 6 — настоящие.

Разработчики разочарованы, что подобное вообще случилось, и что первое знакомство с GTA 6 получилось именно таким. Однако работа продолжится в прежнем режиме — ничего переделывать не собираются. Более того, теперь команда приложит ещё больше усилий, чтобы превзойти ожидания игроков.

Никаких проблем с выпущенными играми, то есть с GTA 5 и GTA Online, на текущем этапе не ожидается. Хакер утверждал, что у него есть исходный код игры, что может вылиться в большие проблемы, если он окажется в сети.

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