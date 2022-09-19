Sony объявила новые подробности о PlayStation VR2

Согласно официальным новостям Sony, во время мероприятия CEDEC 2022 (Computer Entertainment Developers Conference 2022) Sony Interactive Entertainment Co., Ltd. Ясуо Такахаши и Кэндзё Акияма рассказали о функциях PlayStation VR2.
В компании считают, что разработчикам должно быть проще портировать свои игры на PS VR, будь то из существующей разработки PS5 или других систем VR. При разработке игр для PS VR2 используется тот же SDK, что и для игр для PS5. Благодаря прочной связи с PS5 SDK разработчикам будет проще создавать игры, поддерживающие PS VR2.
Кроме того, производственная среда PS VR2 поддерживает игры, созданные с помощью Unity и Unreal Engine. Благодаря стандартизированному интерфейсу контроллера и настройке кнопок, аналогичной другим платформам виртуальной реальности, разработка игр для PS VR2 должна быть намного проще, чем раньше.
Sony заявила, что одной из функций, которая понравится разработчикам, является FSR (Flexible Scale Rasterization) графического процессора, который сочетает в себе технологию отслеживания PS VR2 и рендеринг центральной точки для свободного изменения плотности пикселей в зависимости от линии обзора игрока для дальнейшей оптимизации рендеринга. В среде разработки силовая обратная связь гарнитуры тестируется с помощью ряда образцов программ, которые вибрируют в зависимости от того, что они видят и слышат, что позволяет разработчикам тестировать эффект вибрации примера на основе выстрелов, шагов, прыжков и т. д.