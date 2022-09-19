В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
2 часа назад

Источник: популярные игры с PS VR переносят на PS VR2

Чемпионат.com

На днях стало известно, что игры со шлема виртуальной реальности PS VR не будут работать на PS VR2. Старший вице-президент Platform Experience Хидеаки Нишино заявил, что Sony хочет обеспечить игрокам «кардинально новый виртуальный опыт».

Популярные игры с PS VR переносят на PS VR2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По данным источников издания Push Square, многие разработчики прямо сейчас занимаются переносом популярных игр с PS VR на PS VR2. Пока неясно, будут ли это полностью новые игры с высоким ценником или обладателям оригинальных игр не придётся платить дважды. Так или иначе, без каких-нибудь Beat Saber и Blood & Truth геймеры якобы точно не останутся.

Sony пока не комментировала эту информацию. Компании ещё предстоит провести презентацию PS VR2 и объявить точную дату выхода гарнитуры.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители