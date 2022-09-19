Появились данные о возрасте слившего GTA 6 хакера

Слитую кучу данных по GTA 6 с охотой обсуждают даже за рамками игровой индустрии. Эту утечку можно без сомнений назвать самой крупной в истории индустрии. Забавно, что стоять за этим всем может 16-летний парень.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

По информации администратора хакерского форума под ником pompompurin, за сливом стоит бывший участник группировки Lapsus$. Якобы парень по имени Уайт отправил в чат «Телеграма» доказательство того, что именно он стоит за утечкой, а потом все данные были удалены.

Помимо этого, Уайт подозревается и во взломе Uber. В 2021 году хакера арестовывали из-за связи с Lapsus$, однако потом парня освободили. Также за плечами группы взломы NVIDIA, Samsung и Microsoft, а сам Уайт, похоже, пошёл ещё дальше и слил GTA 6.