Respawn изменила платный скин оружия в Apex Legends

Кроме того, авторы собрались улучшить и другие скины, к примеру — Revelations, который можно было получить в рамках события 13 сезона. У него уменьшили «рёбра» по бокам от прицела, чтобы сократить «слепую зону».В своём обращении к сообществу разработчики отметили, что поддерживают соревновательный дух шутера, где награды нужно зарабатывать именно с помощью своих умений, а не платных скинов. Многие пользователи остались при этом довольны решением авторов.