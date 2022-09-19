Respawn изменила платный скин оружия в Apex Legends

Respawn изменила скины для некоторых моделей оружия в Apex Legends на фоне жалоб игрового сообщества.
По мнению пользователей, покупатели отдельных скинов получили чрезмерное преимущество, превосходящее лучшие образцы «пушек» из игры. В частности, дело касается скина для винтовки VK-47 Flatline под названием Heat Sink, чей прицел оказался намного удобнее остальных вариаций.
Разработчики заявили, что «услышали» жалобы игроков, и в ответ сделали окошко прицеливания менее удобным, закрыв его дополнительной перегородкой.
Кроме того, авторы собрались улучшить и другие скины, к примеру — Revelations, который можно было получить в рамках события 13 сезона. У него уменьшили «рёбра» по бокам от прицела, чтобы сократить «слепую зону».В своём обращении к сообществу разработчики отметили, что поддерживают соревновательный дух шутера, где награды нужно зарабатывать именно с помощью своих умений, а не платных скинов. Многие пользователи остались при этом довольны решением авторов.