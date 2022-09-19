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4 часа назад

По Elden Ring выйдет официальная настольная игра

Чемпионат.comиещё 1

Издатель Bandai Namco и Steamforged Games объявили о создании настольной игры по Elden Ring. Ранее аналогичная выходила по Dark Souls, притом тоже от Steamforged Games.

По Elden Ring выйдет официальная настольная игра
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Что будет входит в настолку, неизвестно. В сети пока есть только одно фото фигурки — Маргита, одного из боссов экшена. Собирать средства на настолку будут на Kickstarter, но когда именно, не ясно. Точную дату скажут позже.

Чемпионат.com

Соучредитель и креативный директор Steamforged Games Мэт Харт отметил, что для его команды большая часть делать настольную игру по Elden Ring.

Elden Ring — потрясающая, определившая жанр видеоигра, и для нас большая честь представить её для ваших столов. Сказать, что наша команда увлечена игрой, это значит ничего не сказать. Наша миссия всегда заключается в создании аутентичных настольных адаптаций, отражающих суть того, за что фанаты и любят эти игры.

Сама Elden Ring доступна на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch.

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