По Elden Ring выйдет официальная настольная игра

Elden Ring — потрясающая, определившая жанр видеоигра, и для нас большая честь представить её для ваших столов. Сказать, что наша команда увлечена игрой, это значит ничего не сказать. Наша миссия всегда заключается в создании аутентичных настольных адаптаций, отражающих суть того, за что фанаты и любят эти игры.