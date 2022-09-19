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4 часа назад

«Думаю, ты просто тупой игрок». Симпл разругался с тиммейтом во время шоу-турнира

Чемпионат.com

Онлайн-турнир Kinguin Legends, в котором принимали участие команды легендарных ветеранов CS:GO, завершился скандалом. Игроки команды Edward затеяли конфликт прямо во время матча, а после поражения в финале продолжили перепалку в соцсетях.

«Думаю, ты просто тупой игрок». Симпл разругался с тиммейтом во время шоу-турнира
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По ходу серии с командой Maikelele снайпер NAVI Александр s1mple Костылев неоднократно упрекал в плохой игре Владимира Woro2k Велетнюка — ему не нравилось, что экс-игрок MAD Lions занимает неправильную позицию и не даёт информацию о передвижениях противника.

После матча Woro2k заявил в «Твиттере», что игра с Симплом не принесла ему удовольствия — в отличие от остальных тиммейтов, Александр якобы только плакал и пытался что-то объяснить другим, хотя сам сыграл не лучше.

s1mple на прямой трансляции ответил, что Велентюк — «тупой игрок», который делает много ошибок. Отвечая в соцсети, Костылев был чуть более мягок:

Всё в порядке. Когда-нибудь ты поймёшь, что значит командная игра в шутерах от первого лица и, может быть, начнёшь открывать свой рот и делиться информацией, чтобы другим было интереснее играть.

Позже Woro2k попытался продолжить дискуссию, заявляя о том, что Симпл делал не меньше ошибок. В ответ украинский игрок получил от Симпла только одну фразу: «Думаю, ты просто тупой игрок».

В результате Велентюк пообещал доказать свою силу в личном противостоянии.

На будущее — если хочешь рассказать кому-то, что он тупой или плохо играет, просто скажи это после игры. Спрячь свое эго, потому что придёт время, когда я уничтожу тебя на турнирах. Может, не с первого раза, но это случится.

С 4 по 9 октября оба игрока примут участие в RMR-турнире к Rio Major 2022 — возможно, NAVI сыграет с Monte в официальном матче уже через пару недель.

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