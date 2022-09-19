В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 60.17EUR 60.04
Войти в почту
4 часа назад

В «Человека-паука» теперь можно сыграть с видом от первого лица

Чемпионат.com

Пожалуй, главной мечтой многих фанатов Человека-паука всегда была игра про супергероя от первого лица. Кто из нас не мечтал полетать по Нью-Йорку и насладиться видами прямо из глаз Паучка? Энтузиаст jedijosh920 представил модификацию Realistic First Person для ПК-версии, которая меняет вид с третьего лица на первое.

В «Человека-паука» теперь можно сыграть с видом от первого лица
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

К сожалению, работу пока трудно назвать оконченной: даже во время просмотра видео ощущается дискомфорт в области вестибулярного аппарата. Автору ещё предстоит переделать некоторые визуальные эффекты, чтобы они не трясли камеру с такой силой. Скачать мод можно в Discord-сервере разработчика.

Осторожно, видео содержат очень резкие повороты камеры и мигающие изображения.

Это далеко не первая модификация для ПК-версии «Человека-паука». Ранее энтузиасты возвращали оригинальное лицо Питера Паркера и даже добавили советского супергероя.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители