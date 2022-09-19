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2 часа назад

Инсайдер: сотрудникам Rockstar могут запретить работать из дома после утечки по GTA VI

Газета.Ru

Масштабная утечка данных по еще не вышедшей игре GTA VI может обернуться для компании Rockstar «кошмаром». Об этом заявил инсайдер Джейсон Шрайер в своем Twitter-аккаунте.

Работникам Rockstar могут запретить удаленку после утечки GTA VI
Фото: Газета.руГазета.ру

«Для тех, кто спрашивал — есть сразу несколько причин, по которым эта утечка является кошмаром для Rockstar. Во-первых, это остановит работу [над проектом] на некоторое время. Во-вторых, это может привести к тому, что руководство запретит сотрудникам работу на дому. Последствия этой утечки в ближайшее время будет сложно предугадать», — заявил Шрайер.

Rockstar, как и многие другие компании, перевела часть сотрудников на удаленный режим работы в связи с коронавирусом. Однако, несмотря на удобство такого графика для большинства работников, работа из дома считается менее безопасной, так как при этом часто используются домашние компьютеры, имеющие низкий уровень ИБ-защиты. Не исключено, что руководство Rockstar запретит работу из дома, чтобы избежать дальнейших утечек.

Массовая утечка информации о GTA VI случилась 18 сентября. В сеть были выложены видеоролики с сюжетными миссиями, а также часть исходного кода игры. Подлинность утечки, которую уже назвали одной из самых крупных в истории видеоигр, была подтверждена источниками в Rockstar.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, как платформа Twitch заблокировала стримера за развратное поведение в GTA.

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