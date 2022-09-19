Автор утечки по GTA VI продаёт данные игры и исходный код GTA V

Хакер TeapotUberHacker, ответственный за утечку данных GTA VI, продаёт другие документы по игре, заодно предлагая и исходный код GTA V.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

У пользователя якобы есть и код шестой части, однако его он пока продавать не собирается. За остальные данные хакер хочет выручить пятизначную сумму, ожидая предложений. Причём какие-то мошенники даже успели воспользоваться его именем, обманув неудачливого покупателя и получив за сделку порядка 100 тысяч долларов через биткоин.

Сам хакер ранее объявил, что планирует договориться с Rockstar и Take-Two. Вероятно, он подразумевает снятие или смягчение потенциального наказания за утечку, которая стала одной из крупнейших в индустрии.

По данным источников, слив данных стал полной неожиданностью для Rockstar, а многие сотрудники оказались «раздавлены» этими новостями. Авторов даже успели поддержать коллеги по цеху, включая Нила Дракманна.