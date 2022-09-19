Лучшие головоломки три-в-ряд для Android: от Bejeweled до 10 000 000

Головоломки три-в-ряд — одна из самых популярных разновидностей мобильных игр. Каждый день на цифровых площадках появляется все больше подобных проектов от самых разных разработчиков, так что выбрать из них тот, что понравится, бывает непросто. Специально для этого мы решили собрать подборку лучших паззлов три-в-ряд, которые гарантированно не разочаруют.

Фото: King King

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Bejeweled — один из главных пионеров жанра три-в-ряд, породивший огромное множество подражателей. Впрочем, несмотря на свой преклонный (по меркам индустрии) возраст, классическая версия игры легко составит конкуренцию современным аналогам. Если не считать разные режимы матчей, вроде головоломок на время, то Bejeweled Classic не предлагает практически ничего лишнего: только затягивающие, проверенные временем головоломки.

ELECTRONIC ARTS

Пожалуй, самая популярная игра в жанре — и одна из самых реиграбельных. Candy Crush Saga, как и Bejeweled, не слишком разнообразит механики какими-то нетривиальными идеями: это все та же головоломка три-в-ряд, разве что вместо кристаллов здесь — всяческие сладости. Другой вопрос, что самих по себе паззлов в игре невероятно много. Если вы вдруг переживаете, что слишком быстро пройдете Candy Crush Saga, то беспокоиться не о чем: это одна из тех вещей, в которые можно играть буквально годами.

King

В Homescapes игроку предстоит решать паззлы, чтобы превратить заброшенный особняк в уютный, красиво обставленный дом. Так что, помимо хитроумных головоломок, в игре присутствует элемент интерьерного дизайна: настраивать убранство особняка можно на свой вкус, параллельно раскрывая новые главы сюжета — истории старого дворецкого.

Playrix

Puzzle & Dragons сочетает головоломки три-в-ряд и элементы JRPG: игроку предстоит приручать монстров, собирать их в команды и отправляться в подземелья — чтобы, конечно же, найти новых питомцев. Каждый собранный ряд наносит противнику урон, который зависит от того, какой монстр соответствует выбранному цвету. Puzzle & Dragons отлично сочетает простоту казуальных паззлов и глубину более серьезных RPG — не зря она считается одной из лучших игр своего рода.

GungHo Online Entertainment

Милый гибрид три-в-ряд и градостроительной стратегии, где решение головоломок позволяет плавно застраивать карту домиками, рассаживать растения и ставить различные украшения. Единственное ограничение — в процессе застройки придется избегать вредных медведей, которые так и норовят испортить план. Если вам надоели привычные паззлы, то Triple Town предложит что-то новенькое, но на базе знакомых механик.

Spry Fox LLC

Наконец, 10 000 000 — это необычный эксперимент, сочетающий паззлы и мобильные раннеры. Чтобы приключенец, потерявшийся в бесконечном подземелье, смог найти выход на поверхность, игроку нужно не просто собирать ряды камней — важно подбирать именно правильные комбинации. Если герой оказался перед запертой дверью, ему понадобятся ключи, а если он наткнулся на зомби или скелета, то от них нужно отбиваться мечами. Параллельно игроку предстоит собирать ресурсы и сокровища, чтобы прокачать протагониста и его импровизированное жилище. 10 000 000 — единственная не бесплатная игра в нашем списке, но она сполна оправдывает свой скромный ценник.