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1 час назад

BadComedian — о своих любимых играх: Cyberpunk 2077, Call of Duty и других

Чемпионат.com

Недавно блогер и кинокритик Евгений BadComedian Баженов стал гостем канала «Навигатор игрового мира». Баженов рассказал про кино, какие-то забавные моменты из жизни и, конечно, затронул тему видеоигр.

BadComedian рассказал о своих любимых играх
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам блогера, в данный момент на его ПК установленных игр нет, а из консолей у него только PS4 и Nintendo Switch, притом за 2022 год BadComedian почти не проводил время за играми. Баженов пытался вернуться в Warzone, но из-за замены Верданска на Кальдеру так и не смог этого сделать.

Пытался вернуться в Warzone, но они поменяли главную карту, я проклял их, и теперь там не Верданск, а какая-то деревня. У них было 127 млн активных пользователей, стало 90.

Ещё блогеру не понравилась Resident Evil Village, поскольку он так и не смог подобрать под себя подходящую сложность. А вот Cyberpunk 2077 Баженову пришлась по душе — он полностью прошёл пролог. Ещё его зацепили Prey и Resident Evil 7.

Prey прямо восхитила невероятно, а после неё не помню игры, которые цепляли. Пытался в The Last of Us 2 играть, не зашла. Пытался в новые игры играть, не зацепило.

Блогер очень сильно ждёт возвращение Верданска, а ремейк The Last of Us проходить BadComedian не станет, поскольку не видит в этом смысла.

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