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1 час назад

В России создадут аналог платформ Steam и Epic Games

Лера Букина

Компания VK в настоящее время занимается разработкой своего аналога платформ Steam и Epic Games для России и СНГ. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в российской IT-компании.

В России создадут аналог платформ Steam и Epic Games
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«VK ведет переговоры с рядом геймдев-студий о соглашениях на эксклюзивную представленность игр на игровой платформе VK Play в России и СНГ», — подчеркнул источник газеты.

При этом продукты Owlcat Games могут стать эксклюзивом VK Play. Отмечается, что стороны могут сообщить о начале партнерства до конца текущего года.

У пользователей с российскими картами возникла проблема с легальной покупкой игр на зарубежных площадках. Именно это подтолкнуло VK начать заниматься онлайн-продажей игр, указал источник издания, близкий к компании. Собеседники газеты отмечают, что на рынке будет создан шутер Atomic Heart, который разрабатывает компания Mundfish. Получить доступ к игре можно будет только через VK Play.

Представитель VK отметил, что компания открыта «для всех разработчиков, которые хотят эффективно растить свои продукты на российском рынке».

Ранее сообщалось, что компания-разработчик видеоигр Valve приняла решение отключить все основные способы оплаты компьютерных игр на платформе Steam для россиян. Речь идет картах Visa, Mastercard и «Мир».

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