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2 часа назад

Дополнение для Resident Evil Village завершит историю семьи Итана Уинтерса

Чемпионат.comиещё 1

Уже в конце октября состоится релиз золотого издания Resident Evil Village, в состав которого войдёт крупное дополнение Shadows of Rose, которое посвящено дочери Итана Уинтерса — протагониста седьмой и восьмой Resident Evil.

Дополнение для Resident Evil Village завершит историю семьи Итана Уинтерса
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В DLC предстоит играть за Розмари Уинтерс. Недавно разработчики дали интервью изданию IGN и рассказали, что Shadows of Rose завершит историю семьи Уинтерс. Это будет настоящий финал, а вот что будет, к примеру, в Resident Evil 9, сказать никто не может.

Очевидно, что в новой части франшизы уже не будет семьи Уинтерс, а авторы захотят рассказать новые истории, связанные с другими персонажами.

Релиз золотого издания Resident Evil Village состоится 28 октября, в его состав войдёт дополнение Shadows of Rose, а ещё расширение можно будет купить отдельно.

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