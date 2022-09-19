В сеть слили 40-минутное видео с геймплеем Diablo IV

После масштабной утечки по Grand Theft Auto VI произошёл ещё один слив — на этот раз он касается Diablo 4.
В сети появились ролики, демонстрирующий геймплей с бета-тестирования игры, и длятся они в общей сложности более 43 минут: чуть более 5 и 38 минут соответственно.
Помимо непосредственно геймплея, врагов, сражений и интерфейса, здесь можно увидеть в том числе и внутриигровой магазин, о котором Blizzard рассказывала месяц назад.
Релиз Diablo 4 состоится в 2023 году на обоих поколениях PlayStation и Xbox, а также на PC. Игра поддерживает кроссплей и кроссген, что позволит переносить данные игроков между разными платформами и проходить миссии в кооперативе.