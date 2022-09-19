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2 часа назад

Аккаунт хакера, что слил GTA 6, теперь удалён в «Телеграм»

Чемпионат.com

Главное событие воскресного дня — масштабная утечка 50 минут геймплея прототипа Grand Theft Auto 6. Пока сложно предположить, как Rockstar в принципе оправится от такого удара, об этом индустрии ещё предстоит узнать. Но аккаунт хакера в «Телеграм» уже оказался удалён.

Аккаунт хакера, что слил GTA 6, удален
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Пока неизвестно, почему учётная запись теперь недоступна — её удалил сам энтузиаст или за него взялась администрация мессенджера.

По одной из версий, аккаунт удалил сам энтузиаст, поскольку примерно 40 минут назад он мог случайно «спалить» собственное местоположение. В пользу этой теории также идёт то, что человек последний раз был на форуме GTA Forum примерно тогда же.

Продолжаем следить за развитием событий! Завтра, 19 сентября, также рассчитываем узнать о реакции внутри Rockstar.

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