Аккаунт хакера, что слил GTA 6, удален

Главное событие воскресного дня — масштабная утечка 50 минут геймплея прототипа Grand Theft Auto 6. Пока сложно предположить, как Rockstar в принципе оправится от такого удара, об этом индустрии ещё предстоит узнать. Но аккаунт хакера в «Телеграм» уже оказался удалён.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Пока неизвестно, почему учётная запись теперь недоступна — её удалил сам энтузиаст или за него взялась администрация мессенджера.

По одной из версий, аккаунт удалил сам энтузиаст, поскольку примерно 40 минут назад он мог случайно «спалить» собственное местоположение. В пользу этой теории также идёт то, что человек последний раз был на форуме GTA Forum примерно тогда же.