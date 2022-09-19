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2 часа назад

«Это одна из крупнейших утечек в истории». Слив GTA 6 — правда

Чемпионат.comиещё 1

Сегодня пользователь GTAForums под ником teapotuberhacker опубликовал в сети ранние билды и часть кода GTA 6. Журналист и инсайдер Джейсон Шрайер подтвердил достоверность слива, заявив, что это одна из самых масштабных утечек в истории игровой индустрии.

«Это одна из крупнейших утечек в истории»
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Мои источники Rockstar подтвердили, что утечка Grand Theft Auto 6, произошедшая в эти выходные, действительно подлинна. Разумеется, это ранние и незаконченные материалы. Это одна из крупнейших утечек в истории видеоигр и кошмар для Rockstar Games.

Ролики с ранними геймплейными билдами уже выложили на YouTube и в VK. В видео показан игровой процесс и за мужчину, и за женщину. В них демонстрируются анимации, стрельба из различных положений, ограбление магазина, погоня и прогулка по ночному клубу.

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