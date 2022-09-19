Сегодня пользователь GTAForums под ником teapotuberhacker опубликова л в сети ранние билды и часть кода GTA 6. Журналист и инсайдер Джейсон Шрайер подтвердил достоверность слива, заявив, что это одна из самых масштабных утечек в истории игровой индустрии.

Мои источники Rockstar подтвердили, что утечка Grand Theft Auto 6, произошедшая в эти выходные, действительно подлинна. Разумеется, это ранние и незаконченные материалы. Это одна из крупнейших утечек в истории видеоигр и кошмар для Rockstar Games.

Ролики с ранними геймплейными билдами уже выложили на YouTube и в VK. В видео показан игровой процесс и за мужчину, и за женщину. В них демонстрируются анимации, стрельба из различных положений, ограбление магазина, погоня и прогулка по ночному клубу.