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51 минуту назад

В сети появилось видео возможного геймплея GTA 6

Lenta.ru

Множество роликов возможного геймплея новой части GTA появились в социальных сетях. На посты обратили внимание в «Игромании».

В сети появилось видео возможного геймплея GTA 6
Фото: телеграм-канал "Лента дня"телеграм-канал "Лента дня"

Известно, что пользователь teapotuberhacker разместил на сайте GTAForums несколько роликов, которые, предположительно, были записаны в раннем билде GTA 6. На размещенных кадрах виден игровой процесс за мужского и женского персонажей. Юзер также пообещал слить в сеть исходный код пятой и шестой части игры.

Судия Rockstar Games и другие инсайдеры никак не прокомментировала возможную утечку.

В мае 2020 года появилась информация о сроках выхода GTA 6. Аналитик инвестиционной компании Stephens Джефф Коэн сообщил об увеличении маркетинговых расходов до 89 миллионов долларов. В записке для инвесторов специалист отметил, что подобный рост бюджетов может указывать на релиз крупного тайтла, которым скорее всего станет Grand Theft Auto VI.

Игры,Джефф Коэн,
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