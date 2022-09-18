В сети появилось видео возможного геймплея GTA 6

Множество роликов возможного геймплея новой части GTA появились в социальных сетях. На посты обратили внимание в «Игромании».

Фото: телеграм-канал "Лента дня" телеграм-канал "Лента дня"

Известно, что пользователь teapotuberhacker разместил на сайте GTAForums несколько роликов, которые, предположительно, были записаны в раннем билде GTA 6. На размещенных кадрах виден игровой процесс за мужского и женского персонажей. Юзер также пообещал слить в сеть исходный код пятой и шестой части игры.

Судия Rockstar Games и другие инсайдеры никак не прокомментировала возможную утечку.