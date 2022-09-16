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5 часов назад

В Genshin Impact открывается пустыня: версия 3.1 выходит 28 сентября

Игромания.ру

Студия HoYoverse объявила, что совсем скоро мир Genshin Impact станет ещё шире. В версии 3.0 игрокам открылась новая страна Сумеру, а 28 сентября выйдет обновление 3.1 «Царь Дешрет и три волхва», после чего в стране мудрости откроется обширная пустынная территория.

В Genshin Impact открывается пустыня: версия 3.1 выходит 28 сентября
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Игроков ждёт путешествие в опасный подземный город, Гробницу короля Дешрета, и новые задания Архонтов. Они смогут сразиться с двумя новыми боссами — механическими чудовищами, созданными на основе неизвестных технологий, и получить материалы для развития героев.

По мотивам игры Genshin Impact выйдет аниме

Три уже знакомых нам персонажа из Сумеру станут игровыми: Нилу и Сайно — пятизвёздочными, а Кандакия — четырёхзвёздочной.Тем временем вдали от пустыни, в Мондштадте, начнётся ежегодный Праздник вина. Игроки смогут встретиться там с друзьями, принять участие в ограниченном по времени событии, сыграть в четыре мини-игры и добыть награды, включая новое оружие и материалы для его улучшения.

Игромания.ру

Помимо этого, обновление откроет ещё ряд испытаний и наград. Нас ждут события «Погонщик ветров» и «Путешествие искателя звёзд». Вернутся также бонусы за вход в игру, а на почту игрокам дополнительно отправят подарки, включающие два уникальных инструмента.

Игромания.ру

Genshin Impact доступна на РС, PlayStation и мобильных устройствах.

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