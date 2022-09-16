Винс Зампелла объяснил причины провала Battlefield 2042

Со-основатель Respawn Винс Зампелла, который был назначен куратором Battlefield, рассказал о причинах провала Battlefield 2042.Команда игры якобы чересчур «отошла от сути» серии, попытавшись реализовать ряд амбициозных идей вроде большого числа игроков. Но при этом создатели не уделили достаточно времени элементам, которые делали серию увлекательной в прошлом.

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Зампелла добавил, что все эти идеи в сущности не были плохими, но разрыв между задумками и реализацией привёл к слабому результату. Заодно автор отметил, что реструктуризация процесса разработки, о которой EA сообщала в декабре, как раз должна помочь франшизе.

По словам Зампеллы, та самая структура сейчас «совсем иная» — в её рамках разные студии «собирают воедино», а разработчикам дадут достаточно времени, чтобы создать нечто успешное.

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В том же интервью Зампелла рассказал о своём опыте в студии 2015 — когда он начинал там работать, фирма занималась дополнением для Half-Life совместно с Gearbox. Но представители Valve явно недолюбливали начальника 2015, а сам проект в результате не дошёл до релиза. Позже студия занялась серией Medal of Honor.

Ещё автор очень гордится успехом Star Wars Jedi: Fallen Order, поскольку в проекте он отошёл от своего привычного амплуа «создателя шутеров», поставив перед собой и своей командой новую задачу, которую они смогли выполнить.