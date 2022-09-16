Подборка бесплатных игр для ПК: что скачать на этой неделе

К середине сентября игровая индустрия резко разогналась от нуля до сотки: всего за два дня мы увидели целых три презентации — от Nintendo, Sony и авторов серии Yakuza. Целый вал крупных анонсов, неожиданные премьеры, первые подробности об ожидаемых проектах… Но все они выйдут еще нескоро. А пока до громких релизов еще далеко, рассказываем, в какие бесплатные игры стоит поиграть на этой неделе.

Фото: Petr Šimůnek Petr Šimůnek

Видео дня

По традиции, начнем с еженедельной раздачи Epic Games Store. Сейчас там бесплатно отдают две игры, и первая из них — сказочное приключение Spirit of the North по мотивам исландского фольклора. Игроку в роли ловкого красного лиса предстоит исследовать руины погибшей цивилизации и решать головоломки, путешествуя вместе с духом-хранительницей северного сияния. Если вам нравятся животные, мифы народов севера и красивые пейзажи природы, то рекомендация очевидная. Spirit of the North можно бесплатно добавить в библиотеку до 22 сентября.

Merge Games

Вторая игра в раздаче Epic Games Store — это амбициозный point-and-click квест The Captain, рассказывающий историю одинокого ученого, заброшенного на дальнем конце галактики. На Землю надвигается катастрофа, и только он может предотвратить неизбежное, но для этого сначала необходимо найти дорогу домой. Далекое путешествие забросит главного героя на множество планет и во множество непростых ситуаций, последствия которых не раз напомнят о себе в будущем. Только вам решать, чем придется пожертвовать ради спасения родной планеты. The Captain также можно забрать до 22 сентября.

Tomorrow Corporation

В Steam на бесплатные выходные попала Black Desert — популярная корейская MMORPG, которая сейчас является одним из самых активных проектов в жанре. Игра славится огромным открытым миром, обилием контента, динамичной боевой системой и отличным редактором персонажа — ахиллесовой пятой многих других ММО. Поиграть в Black Desert бесплатно можно до 19 сентября.

Pearl Abyss

Также в Steam стала бесплатной Octofight Escape — некий гибрид Among Us и фанатского режима Jailbreak для Counter-Strike. Игрокам-защитникам нужно следить за заключенными, раздавать им задания, и охранять территорию тюрьмы, пока игроки-атакующие пытаются сбежать, параллельно выполняя поручения надзирателей. Это интересный сплав игры на социальную дедукцию, эскейп-рум головоломки и тактики, где подвешенный язык не менее полезен, чем хитрость.

Spinware

В ранний доступ Steam вышла Engine Evolution 2022 — продолжение серии аркадных ММО-гонок, где теперь, помимо мотоциклов, можно посоревноваться еще и на гоночных автомобилях. Несмотря на то, что за проект отвечает соло-разработчик, игра отличается впечатляющим парком транспортных средств и подробной настройкой машин: как отмечает сам автор, он почерпнул вдохновение в механиках World of Tanks.

Petr Šimůnek

Тактический шутер от первого лица, разработанный на базе Build Engine: старого движка, послужившего ядром оригинальной Duke Nukem 3D и многих других легендарных проектов. Поклонникам жанра этой информации уже хватит, чтобы немедленно скачать игру, но A.W.O.L. также потрясает качеством проработки механик, дизайна локаций и спрайтов. История о спецназовцах, отправившихся на поиски пропавшего командира, не займет много времени на прохождение, но очевидно сделана с душой.

Shotspark Studios

Наконец, на ПК состоялся релиз Idle Skilling — нашумевшей мобильной idle-игры, которая теперь намерена захватить компьютеры. Если вы любите периодически залипать в максимально простые, но увлекательные игры, то, возможно, оцените масштабы проекта: геймплей целиком посвящен прокачке нескольких десятков навыков. От садоводства, рыбалки и алхимии до кузнечного ремесла, сражений, научных исследований и многого другого — причем каждое занятие предлагает собственные механики и нюансы.