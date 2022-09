Подборка бесплатных игр для ПК: что скачать на этой неделе

По традиции, начнем с еженедельной раздачи Epic Games Store. Сейчас там бесплатно отдают две игры, и первая из них — сказочное приключение Spirit of the North по мотивам исландского фольклора. Игроку в роли ловкого красного лиса предстоит исследовать руины погибшей цивилизации и решать головоломки, путешествуя вместе с духом-хранительницей северного сияния. Если вам нравятся животные, мифы народов севера и красивые пейзажи природы, то рекомендация очевидная. Spirit of the North можно бесплатно добавить в библиотеку до 22 сентября.